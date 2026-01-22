Atos distingué par le label "Scopism SIAM Assured"
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 12:47
"Le programme Scopism SIAM Assured est une accréditation mondialement reconnue attribuée aux organisations qui réussissent une évaluation rigoureuse et indépendante de leurs capacités SIAM", précise Atos.
L'obtention du statut SSA démontre selon lui, "une expertise vérifiable dans les pratiques SIAM, notamment la gouvernance, l'intégration, l'assurance, la coordination et l'optimisation de la valeur du service".
"L'accréditation Scopism est reconnue par les services achats comme un indicateur fiable de maturité, réduit l'incertitude pour les clients, accélère les processus et offre à Atos une preuve d'excellence reconnue unanimement par l'industrie", poursuit-il.
Valeurs associées
|55,4200 EUR
|Euronext Paris
|-2,79%
