Atos distingué par le label "Scopism SIAM Assured"
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 12:47

Atos annonce avoir obtenu le label "Scopism SIAM Assured" (SSA) en tant que fournisseur de services SIAM et société de conseil SIAM (Service Integration and Management), faisant du groupe la première organisation mondiale à obtenir cette double distinction.

"Le programme Scopism SIAM Assured est une accréditation mondialement reconnue attribuée aux organisations qui réussissent une évaluation rigoureuse et indépendante de leurs capacités SIAM", précise Atos.

L'obtention du statut SSA démontre selon lui, "une expertise vérifiable dans les pratiques SIAM, notamment la gouvernance, l'intégration, l'assurance, la coordination et l'optimisation de la valeur du service".

"L'accréditation Scopism est reconnue par les services achats comme un indicateur fiable de maturité, réduit l'incertitude pour les clients, accélère les processus et offre à Atos une preuve d'excellence reconnue unanimement par l'industrie", poursuit-il.

