Atos distingué par ISG en termes de durabilité
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 13:35
Le groupe a été salué pour l'ensemble de son portefeuille IT durable, proposant notamment des solutions comme le "Sustainable Digital Workplace" afin d'aider les entreprises à mesurer, optimiser et décarboner leurs actifs technologiques.
Atos a également été reconnu pour l'évaluation complète de l'empreinte carbone IT, la modernisation et l'économie énergétique de ses systèmes informatique haute performance, ou encore l'optimisation des applications et de l'IA.
Il a aussi été mis en avant pour avoir été un pionnier dans les accords de niveau de décarbonation dans l'externalisation informatique, ainsi que pour son expertise dans les environnements de travail numériques durables.
