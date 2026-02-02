 Aller au contenu principal
Atos distingué par ISG en termes de durabilité
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 13:35

Atos indique avoir été nommé leader pour la durabilité de ses solutions et services informatiques en Europe par le cabinet de recherche et de conseil Information Services Group (ISG), dans une évaluation du marché qui a porté sur plus de 35 prestataires.

Le groupe a été salué pour l'ensemble de son portefeuille IT durable, proposant notamment des solutions comme le "Sustainable Digital Workplace" afin d'aider les entreprises à mesurer, optimiser et décarboner leurs actifs technologiques.

Atos a également été reconnu pour l'évaluation complète de l'empreinte carbone IT, la modernisation et l'économie énergétique de ses systèmes informatique haute performance, ou encore l'optimisation des applications et de l'IA.

Il a aussi été mis en avant pour avoir été un pionnier dans les accords de niveau de décarbonation dans l'externalisation informatique, ainsi que pour son expertise dans les environnements de travail numériques durables.

