Atos discute avec Airbus d'une possible cession de ses activités cybersécurité

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe informatique Atos, en difficulté, a annoncé mercredi être en discussions préliminaires avec Airbus pour la cession de sa branche stratégique (BDS) spécialisée en big data et cybersécurité, ce que le groupe aéronautique a confirmé.

Atos va "ouvrir une phase de due diligence (procédure détaillée d'examen des comptes, ndlr) avec Airbus, dont l’offre indicative d’une valeur d’entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d’euros porte sur l’intégralité du périmètre BDS", indique la société dans un point de marché.

Cette nouvelle cession est envisagée par le groupe informatique qui doit se désendetter et prévoit désormais d'aller "bien au-delà" de l'objectif de "400 millions d'euros" envisagés en juillet afin d'honorer ses échéances de financement.

Les discussions entre Airbus et Atos sont à un stade préliminaire, et ne sont pas sûres d'aboutir "à un accord ou une transaction", a souligné le groupe aéronautique, même si cette acquisition pourrait lui permettre de renforcer son portfolio "en matière de défense et sécurité grâce à des capacités de premier plan dans les domaines du cyber, du calcul avancé et de l'intelligence artificielle".

Atos indique avoir reçu une deuxième marque d'intéret pour une partie du périmètre de BDS, sans dévoiler le nom de la société.

Face à des conditions de marché difficiles, le groupe "n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires" si le projet de cession de sa branche Tech Foundations n'aboutit pas.

Atos a prévu en 2022 de se scinder avec, d'un côté, la branche Tech Foundations (infogérance) et, de l'autre, la branche stratégique Eviden (cloud, cybersécurité, supercalculateurs).

L'été dernier, le groupe a décidé de vendre Tech Foundations au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Eviden serait en revanche mise en Bourse, après une augmentation de capital initialement prévue de 900 millions d'euros, et revue à la baisse mercredi.

"Les discussions se poursuivent sur le prix à payer, la structure de l'opération et le transfert d'une très grande partie des passifs attachés à Tech Foundations. Comme pour toutes négociations, il n'y a aucune certitude qu’elles aboutissent à un accord. En outre, l’évolution des conditions et des réactions de marché nécessitent de réduire la taille initialement prévue de l’augmentation de capital d’Eviden", indique Atos dans son communiqué.