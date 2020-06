Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos devrait finaliser l'acquisition de ALIA Consulting d'ici la fin de l'année Reuters • 24/06/2020 à 07:34









24 juin (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * ATOS ANNONCE LE PROJET D'ACQUISITION DE ALIA CONSULTING POUR RENFORCER SON POSITIONNEMENT DE LEADER EUROPÉEN SUR LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE & DES UTILITIES * L'ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%