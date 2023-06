Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : dévisse de -4,5% en fin de séancxe information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 19:31









(CercleFinance.com) - Etrange scénario sur Atos qui dévisse de -4,5% en fin de séance alors que le CAC40 et le SBF120 étaient complètement à l'arrêt de 9H à 17H30.

Le titre termine au plus bas vers 13,7E alors qu'au-delà des 14,8E en matinée, la route des 15,30/15,50E (zénith des 8/9 mars) semblait ouverte.

Un revirement malvenu qui ramène le titre au contact de son support haussier court terme, sans marge de sécurité, avec un risque de correction vers 12,2E





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -4.57%