Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : dévisse de -20% vers 11,66E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'action Atos dévisse de -20% vers 11,66E en réaction à l'évolution défavorable du flux de trésorerie du groupe (souci récurrent).

Le titre pulvérise au passage son plancher des 12,535E du 27 juin pour revenir au contact de la résistance des 11,8E du 4 et 17 avril.

En cas de rebond au-delà des 12,5E, le prochain objectif serait l'ex-support des 13,08E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -22.70%