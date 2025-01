Atos: démenti aux allégations d'un groupe de ransomware information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Démettant des allégations du groupe de ransomware Space Bears, Atos affirme que 'aucune infrastructure gérée par Atos n'a été compromise, aucun code source n'a été consulté et aucune propriété intellectuelle ou donnée propriétaire d'Atos n'a été exposée'.



Le groupe informatique comprend que l'infrastructure externe d'une tierce partie, non connectée à Atos, a été compromise par Space Bears. Cette infrastructure contenait des données mentionnant le nom de la société, mais n'est ni gérée ni sécurisée par Atos.



'Atos dispose d'un réseau international de plus de 6.500 experts spécialisés et 17 centres d'opérations de sécurité (SOC) de nouvelle génération fonctionnant 24h/24 et 7j/7 pour assurer la sécurité du groupe et de ses clients', rappelle-t-il.





