Atos : déborde les 37E, peut désormais viser les 41E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 14:51









(CercleFinance.com) - Atos qui vient de déborder la résistance médiane des 37E, peut désormais viser les 41E, obstacle testé les 27 mars et 2 avril dernier.

L'objectif suivant se situerait vers 49E puis 53E, les zénith de clôture puis d'ouverture des 6 et 7 mars dernier





