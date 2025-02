Atos: dans le haut du classement ESG de S&P Global information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir obtenu un score de 74/100 dans l'évaluation des pratiques de développement durable des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA) de S&P Global pour l'année 2024, ce qui le place dans le top 5% du secteur des services IT.



Le groupe explique que sa note élevée 'reflète son engagement de longue date en faveur du développement durable et ses performances exemplaires en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)'.



Le CSA de S&P Global évalue annuellement les pratiques en matière de développement durable, couvrant plus de 10.000 entreprises dans le monde. Depuis 1999, il mesure des critères de durabilité à la fois d'ordre général et propres à chaque secteur.





