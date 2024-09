Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: contrat pour renforcer un supercalculateur en Suède information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa ligne de métier Eviden a remporté un contrat de plusieurs millions d'euros sur quatre ans pour augmenter la performance du supercalculateur Berzelius de l'Université de Linkoping (Suède) pour la deuxième fois.



'En intégrant et en déployant davantage de technologies Nvidia dans le supercalculateur, l'équipe d'Eviden ajoutera 512 PetaFlops de performance FP8 AI supplémentaires à Berzelius', précise le groupe français de services informatiques.



Financé par la Fondation Knut et Alice Wallenberg, ce supercalculateur a déjà permis des avancées significatives dans divers domaines de recherche, dont la science des matériaux, l'imagerie médicale et la perception visuelle.





