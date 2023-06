Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: contrat pour deux supercalculateurs en Inde information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 11:42









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir remporté, via sa ligne d'activités Eviden, un contrat stratégique de 100 millions de dollars avec le Centre national de prévisions météorologiques à moyen-terme (NCMRWF), pour le compte du Ministère indien des Sciences de la Terre.



Dans le cadre de ce contrat, Eviden fournira deux nouveaux supercalculateurs dédiés à la modélisation météorologique et à la recherche climatique pour l'Institut Indien de météorologie tropical (IITM) et le NCMRWF, respectivement à Pune et à Noida, en Inde.



Ces systèmes, basés sur le BullSequana XH2000 d'Eviden, bénéficieront d'une performance combinée allant jusqu'à 21,3 pétaflops et s'appuieront sur la technologie brevetée de refroidissement à eau chaude d'Eviden, Direct Liquid Cooling.





