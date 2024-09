Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: contrat avec les Chemins de Fer Luxembourgeois information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa filiale Eviden a été choisie par les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) pour ses solutions de communication ferroviaire critique de nouvelle génération pour moderniser leur réseau GSM-R de salle de commande et de contrôle.



Visant ainsi à maximiser la sécurité et l'efficacité opérationnelle des opérations ferroviaires des CFL, cette solution avancée et de bout en bout sera pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année 2026.



Il s'agit de l'un des premiers projets commerciaux MCx en Europe déployé par une compagnie ferroviaire, et d'une première étape vers le FRCMS, la future norme internationale sans fil pour les communications et les applications ferroviaires.





