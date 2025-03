Atos: contrat avec le DEFRA britannique information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été sélectionné par le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) pour transformer ses services d'assistance numérique destinés à ses équipes, et les rationaliser en un service 'unifié, cohérent et agile'.



Ce contrat de cinq ans, d'une valeur de 150 millions de livres sterling, améliorera la qualité et l'efficacité du centre de services de DEFRA auprès de ses 34.000 employés, et en fera 'l'administration britannique la plus respectueuse et la plus durable à ce jour'.



Le groupe français de services informatiques s'appuiera pour cela sur la mise en oeuvre continue de technologies innovantes, dont l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse et l'automatisation.





