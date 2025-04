Atos: contrat avec la Serbie pour une 'IA Factory' information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 15:03









(CercleFinance.com) - Eviden, ligne d'activités du groupe Atos , annonce la signature d'un contrat de 50 millions d'euros avec l'agence gouvernementale pour le numérique et l'e-gouvernement de Serbie, en vue de déployer ensemble une 'AI Factory' nationale.



Composée d'un centre d'excellence et d'une plateforme de calcul intensif de premier plan, cette structure permettra de favoriser l'innovation dans des secteurs clés tout en renforçant l'autonomie technologique de la Serbie grâce à des solutions européennes.



Eviden déploiera pour cela son supercalculateur BullSequana XH3000, conçu et fabriqué dans son usine phare d'Angers, ainsi que sa plateforme BullSequana AI. La couche logicielle d'Eviden intégrera également les capacités de Mistral AI.





Valeurs associées ATOS 0,0038 EUR Euronext Paris +8,57%