Atos: contrat avec la RATP pour des équipements radio

(CercleFinance.com) - Atos annonce que sa filiale Eviden a remporté l'appel d'offres de la RATP pour équiper ses rames de métro MP14 et futurs MF19 ainsi que les tramways TW20 avec des systèmes de communication radio TETRA entre poste de commande centralisé et matériels roulants.



La solution Eviden choisie par la RATP intègre le système MAV (moyens audiovisuels) pour les lignes de métro automatique, le service Radio Driver Metro pour les lignes manuelles, ainsi que le service de tramway TETRA (TErrestrial Trunk Radio).



Le contrat porte en tout sur 132 équipements radio, avec une option pour 800 autres, sur une période maximale de huit ans. Les rames de métro MP14 et les futurs MF19, ainsi que les tramways TW20, sont développés par Alstom, un autre partenaire clé d'Eviden.





