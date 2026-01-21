Atos confirme son objectif de plus de €8 mds de CA en 2025

Atos a annoncé mercredi prévoir ‍de dépasser son objectif de rentabilité en 2025, avec une marge ‌opérationnelle supérieure à 340 millions d’euros, après avoir enregistré ​un chiffre d'affaires 2025 ⁠conforme à son objectif annuel.

Le groupe français de services ⁠informatiques ‍a fait état d'un ⁠chiffre d’affaires annuel estimé à 8,001 milliards d’euros, ou 8,030 ​milliards d’euros aux taux de change du 30 septembre 2025, ⁠alors qu'il visait "plus ​de 8 milliards d’euros".

Atos prévoit ​désormais de ​dépasser son objectif de rentabilité ​en 2025, ⁠avec une marge opérationnelle supérieure à 340 millions d’euros, soit plus de 4% du ‌chiffre d'affaires, et a déclaré que ses ambitions financières à plus long terme restent inchangées.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ‌Augustin Turpin)