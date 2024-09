Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: choisi pour améliorer Destination Earth information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été retenu par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) en tant que chef de file d'un consortium dont la mission, d'une durée initiale de douze mois, est d'étendre les fonctionnalités de la plateforme de services de Destination Earth (DestinE).



Initiée par la Commission européenne, cette plateforme constituée de jumeaux numériques de la Terre, vise à aider à élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique et à mettre en oeuvre des actions d'atténuation précises et concrètes.



La mission confiée à Atos et à ses partenaires porte sur la conception et la mise en oeuvre d'applications et de services avancés qui faciliteront l'exploitation des données de DestinE et le développement de services par les acteurs de l'écosystème européen.





