Atos: chiffre d'affaires en repli de 15,9% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - Atos a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 15,9% au titre du premier trimestre, à un peu moins de 2,1 milliards d'euros, sous l'effet notamment des fins de contrats subies en 2024.



Sa branche de cybersécurité Eviden affiche un recul organique de l'activité de 14%, tandis que sa division plus traditionnelle de services informatiques, Tech Foundations, accuse un repli de 17,5%.



'Bien que le chiffre d'affaires soit resté sous pression, notre activité commerciale a continué de se redresser au cours du trimestre, témoignant de la confiance et de l'engagement de nos clients et laissant entrevoir des perspectives favorables pour l'avenir d'Atos', a souligné le PDG Philippe Salle.



Les prises de commandes ont totalisé 1,7 milliard d'euros au premier trimestre, donnant un ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires de 0,81x, contre 0,64x un an plus tôt.



'Cela fait néanmoins ressortir un ratio book-to-bill insuffisant (...) pour laisser entrevoir le retour de la croissance à court terme', jugent les analystes d'AllInvest Securities.



Dans un communiqué, Atos indique avoir limité sa consommation de trésorerie à environ 40 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 415 millions au premier trimestre 2024.



A la fin mars, sa position de liquidité était estimée autour de 1,96 milliard d'euros, à comparer avec près de 2,18 milliards à fin décembre 2024.



Le groupe technologique précise qu'il prévoit de dévoiler sa stratégie à moyen terme lors d'une journée d'investisseurs ('capital markets day') prévue le 14 mai prochain.



'Au regard des réalisations de début 2025, le plan d'affaires présenté dans le cadre de la restructuration financière apparat de plus en plus challenging, à minima pour 2025 (-1,8% de décroissance organique et amélioration de +1,8pt de la marge d'Ebita)', jugent les équipes d'AllInvest.



A la Bourse de Paris, l'action Atos perdait 5,1% jeudi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées ATOS 0,0037 EUR Euronext Paris -5,13%