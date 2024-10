Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: chiffre d'affaires de 2 305 ME au 3ème trimestre -4,4% information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 305 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en baisse organique de -4,4% par rapport au troisième trimestre 2023 comme anticipé.



'Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre reflète le ralentissement des conditions de marché et reste conforme au plan d'affaires communiqué le 2 septembre' indique la direction d'Atos.



Le chiffre d'affaires d'Eviden s'est élevé à 1 093 millions d'euros, en baisse organique de -6,4%. Le chiffre d'affaires de Tech Foundations s'est établi à 1 212 millions d'euros, en baisse organique de -2,6%.



Les prises de commandes du Groupe ont atteint 1 526 millions d'euros. Les prises de commandes pour Eviden ont atteint 794 millions d'euros et 733 millions d'euros pour Tech Foundations.



A fin septembre 2024, le carnet de commandes du Groupe s'élevait à 14,7 milliards d'euros, représentant 1,4 années de chiffre d'affaires. Le montant total des propositions commerciales s'élevait à 5,7 milliards d'euros à fin septembre 2024.



Le Groupe prévoit pour l'ensemble de l'année 2024 une baisse organique du chiffre d'affaires à un chiffre dans le milieu de la fourchette, correspondant à un chiffre d'affaires d'environ 9,7 milliards d'euros, une marge opérationnelle d'environ 238 millions d'euros hors provisions additionnelles à comptabiliser pour certains contrats sous-performants, une variation de la trésorerie avant remboursement de la dette d'environ -783 millions d'euros hors débouclage des actions d'optimisation du fonds de roulement d'environ 1,8 milliard d'euros au 31 décembre 2023.





