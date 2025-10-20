 Aller au contenu principal
Atos-CA en baisse de 10,5% au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:26

Atos ATOS.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 10,5% au troisième trimestre, à 1,98 milliard d'euros, et a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

Le groupe français de services informatiques affiche également une variation nette de la trésorerie d'environ -38 millions d'euros sur le trimestre, incluant un impact de -87 millions d’euros lié à la restructuration.

Atos, qui anticipe un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros en 2025, confirme également ses perspectives à moyen et long terme.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ATOS
56,8000 EUR Euronext Paris +5,83%
