Atos-CA en baisse de 10,5% au T3, objectifs annuels confirmés

Atos ATOS.PA a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse organique de 10,5% au troisième trimestre, à 1,98 milliard d'euros, et a confirmé ses objectifs pour l'exercice en cours.

Le groupe français de services informatiques affiche également une variation nette de la trésorerie d'environ -38 millions d'euros sur le trimestre, incluant un impact de -87 millions d’euros lié à la restructuration.

Atos, qui anticipe un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros en 2025, confirme également ses perspectives à moyen et long terme.

