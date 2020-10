Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos-CA de €2,64 mds au T3, confirme se objectifs pour 2020 Reuters • 22/10/2020 à 07:13









22 octobre (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * CARNET DE COMMANDES À FIN SEPTEMBRE EUR 23,0 MDS, EN HAUSSE DE 1,9 MDS D'EUROS COMPARÉ À FIN SEPTEMBRE 2019 À TAUX DE CHANGE CONSTANTS * TOUS LES OBJECTIFS DE 2020 SONT CONFIRMÉS * CA AU T3 EUR 2,64 MDS VERSUS EUR 2,74 MDS IL Y A UN AN * ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE D'ACQUÉRIR EDIFIXIO * ANNONCE LE PROJET D'ACQUISITION D'EAGLE CREEK, UN PARTENAIRE SALESFORCE GOLD * ACQUIERT SEC CONSULT, LEADER DU CONSEIL EN CYBERSÉCURITÉ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris 0.00%