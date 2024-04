Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : bondit de +20% vers 2,290E, objectif 2,45E ? information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 09:37









(CercleFinance.com) - Atos bondit de +20% vers 2,290E malgré l'annonce de besoins en capitaux frais quasiment doublés à 1,1MdsE (contre 600 millions d'E en dernière estimation) : la levée de fonds pourrait s'accompagner de la 'nationalisation' (rachat par des groupes français obéissant aux injonctions de Bercy) de certaines activité jugées 'stratégiques' pour la France par Bruno Lemaire (cybersécurité, supercalculateurs), assurant la pérennité de l'entreprise via l'intervention de l'état qui viendrait ainsi éponger (avec l'argent du contribuable) les erreurs de choix et de gestion de dirigeants précédents...

Le titre revient ainsi tester une grosse résistance unissant les précédents points hauts testés les 23 février, 1er mars puis 14 mars et 8 avril.

Au-delà de 2,30E se présenteraient une série de résistances très rapprochées jusque vers 2,45E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +16.72%