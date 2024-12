Atos: Barclays s'allège, ING Bank se renforce information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Barclays Plc a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Atos et détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 3,61% du capital et des droits de vote.



L'établissement bancaire britannique précise que ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions et de droits de vote du fait d'une augmentation de capital du groupe de services informatiques.



En revanche, ING Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 18 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, pour le compte de fonds, 5,34% du capital et des droits de vote, au résultat de la souscription à l'augmentation de capital.





Valeurs associées ATOS 0,00 EUR Euronext Paris -4,17%