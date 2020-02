Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos baisse après des résultats annuels accueillis froidement Reuters • 19/02/2020 à 11:55









ATOS BAISSE APRÈS DES RÉSULTATS ANNUELS ACCUEILLIS FROIDEMENT (Reuters) - L'action Atos perd environ 2% mercredi matin à la Bourse de Paris, plus forte baisse de l'indice CAC 40, après la publication d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes. Le groupe de services informatiques a fait état pour 2019 d'un résultat opérationnel de 1,19 milliard d'euros, en hausse de près de 6% par rapport à 2018. JPMorgan souligne cependant que ce bénéfice est inférieur de 1,5% au consensus. Le courtier juge en outre que les résultats de 2019 et les prévisions pour 2020 sont globalement sans surprise. Le titre Atos perd 1,92% à 09h15 GMT alors que le CAC 40 progresse de 0,58% au même moment. (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -2.42%