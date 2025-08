Atos, Axa, Engie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Atos

Atos a confirmé ses perspectives annuelles après avoir vu sa rentabilité s'améliorer au premier semestre. La marge opérationnelle atteint 113 millions d'euros, en progression organique de 15% par rapport à la période correspondante de 2024, représentant 2,8% des ventes, en amélioration organique de 80 points de base. Pour sa part, le chiffre d'affaires du groupe informatique a chuté de 19% sur un an, à 4,02 milliards d'euros.

Axa

Axa a enregistré au premier semestre des primes brutes émises en croissance de 7% sur un an à 64,25 milliards d'euros. Les activités en assurance dommages progressent de 6% sur un an à taux de change comparables à 34,1 milliards d'euros et sont portées par la croissance du segment entreprises, notamment grâce à Axa XL mais également grâce à la croissance de 15% des activités en Afrique et en Amérique latine. En vie et santé, Axa voit ses primes croître de 8% sur un an à 29,2 milliards d'euros sur le semestre, toujours à taux de change comparables.

Bonduelle

Le groupe spécialisé dans la transformation industrielle des légumes annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Coface

Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 124,2 millions d'euros, en baisse de 12,7% par rapport au premier semestre 2024. Il avait alors " atteint un record historique ", signale l'expert en assurance-crédit internationale. Le résultat opérationnel a reculé de 14,3% à 186,60 millions. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 7,9 points à 71,3%. Le ratio de sinistralité net a augmenté à 40,1%, en hausse de 5,1 points sur uan, mais proche du niveau atteint au premier semestre 2023 (40,3%), dans un contexte économique actuellement plus difficile.

Engie

Engie a fait état d'un résultat net part du groupe de 2,9 milliards d'euros au premier semestre contre 1,9 milliard d'euros un an plus tôt à la même période. L'Ebitda du groupe énergéticien est ressorti à 8,3 milliards d'euros, en recul organique de 5,5%. L'Ebit hors nucléaire de 5,1 milliards d'euros s'affiche en retrait organique de 6,4%. Le chiffre d'affaires atteint sur la période 38,1 milliards d'euros, en croissance organique de 2,9%.

Euronext

Euronext a dévoilé des profits en nette hausse au deuxième trimestre grâce à la volatilité des marchés. Le bénéfice net est ressorti à 183,80 millions d'euros, en hausse de 29,7% sur un an. Le consensus s'élevait à seulement 172,70 millions d'euros. L'Ebitda ajusté a augmenté de 15,8% à 297,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 63,8%, en amélioration de 2,2 points en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 284 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 168,4 millions d'euros, en hausse de 3,9% en données comparables.

Legrand

Legrand et Cogelec annoncent la signature d'un contrat d'acquisition entre Legrand France, filiale de Legrand, d'une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Développement, d'autre part, portant sur l'acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec, sur la base d'un prix de 29 euros par action Cogelec.

Saint-Gobain

Le chiffre d’affaires de Saint-Gobain progresse au premier semestre 2025 de 3,4% en monnaies locales et de 1,7% à données réelles à 23,9 milliards d’euros, compte tenu de la dépréciation de la plupart des monnaies face à l’euro au deuxième trimestre (effet de change de -2,8%). Le résultat d’exploitation atteint 2,80 milliards d’euros, en progression de 5% en monnaies locales (impact de change au-delà de -3%) à un niveau record. La marge d’exploitation atteint également un nouveau record pour s’établir à 11,8% (contre 11,7% au premier semestre 2024).

TP

TP, ex- Teleperformance , a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net part du groupe de 249 millions d'euros contre 291 millions un an plus tôt à la même période. Son Ebita courant s'affiche à 697 millions d'euros contre 703 millions au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la gestion des relations clients a dégagé sur la période un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros, en hausse de 0,8% sur un an sur "fond d'environnement macroéconomique volatil".

Vergnet

Le Groupe Vergnet, expert en solutions d'énergies renouvelables, annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de l'acquisition d'un acteur de référence dans les services numériques, reconnu pour son expertise dans la conception de solutions intelligentes intégrant données géospatiales, plateformes Google et intelligence artificielle. Ce groupe, qui a généré un chiffre d'affaires supérieur à 11 millions d'euros en 2024, s'appuie sur un portefeuille de clients constitué de grands comptes.

Viridien

Le chiffre d'affaires des activités de Viridien s'élève à 274 millions de dollars au second trimestre 2025, en hausse de 6% sur un an, porté par Geoscience (GEO) et Sensing & Monitoring (SMO). L'Ebitda ajusté des activités ressort à 107 millions de dollars sur ce trimestre (+14% sur un an), soit une marge de 39% (+270 points de base). " La progression de la profitabilité est principalement liée à la fin des pénalités liées aux navires chez EDA en janvier 2025 et aux avancées réalisées sur le plan de restructuration chez SMO ", explique le groupe.

Vivendi

Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de Vivendi s’élève à 145 millions d’euros, en amélioration de 11 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024 (+8,4 % à taux de change et périmètre constants). Cette évolution résulte de la bonne performance de Gameloft. Pour la même période, le résultat opérationnel ajusté (EBITA) s’élève à 18 millions d’euros, contre une perte opérationnelle de 29 millions d’euros au premier semestre 2024. Sur ce semestre, le résultat net, part du groupe est de 30 millions d'euros (0,03 euro par action de base).