(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs en clôture sous 6,58E (ex-plancher de la mi-août), Atos retombe vers 6,33E : attention en cas de repli sous 6,27E et surtout 6,23E, car une correction un retour sur 5,70E puis 5,40E serait possible.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris -3.77%