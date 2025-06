Atos: assurera le support IT de la Ligue des Nations 2025 information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il fournira les services informatiques et le support applicatif pour l'UEFA Nations League 2025, organisée en Allemagne du 4 au 8 juin.



En tant que partenaire informatique officiel de l'UEFA Nation Team Football, Atos assurera la gestion des systèmes critiques : accréditations, contrôle d'accès, solutions matchday, plateformes numériques et cybersécurité.



Son expertise permet à l'UEFA de proposer une expérience immersive et personnalisée à destination des fans, des médias et des acteurs du football.



Ce contrat s'inscrit dans une collaboration entamée en 2022, renforcée lors de l'UEFA Euro 2024, où Atos a géré plus de 200 applications, 6 millions de téléchargements et 1,3 milliard de notifications





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.