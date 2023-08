Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: arrivée d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de Paul Saleh au poste de directeur financier, sa prise de fonctions prenant effet ce 1er août. Il succède à Nathalie Sénéchault qui quitte le groupe informatique suite à une intense période de transformation.



'Après l'achèvement de la séparation opérationnelle interne en deux entités distinctes, le groupe est dorénavant en ordre de marche pour mener à bien sa séparation complète en deux entités distinctes d'ici la fin de l'année', explique Atos.



De nationalité américaine, Paul Saleh a occupé de nombreuses positions de dirigeant, dont celles de CFO de CSC/DXC et de Sprint Nextel, ainsi que des rôles au sein de la direction financière de Walt Disney. Dernièrement, il était le CEO de Gainwell Technologies.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +13.78%