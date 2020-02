Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos approuve le rachat d'Ingenico par Worldline Reuters • 03/02/2020 à 07:25









3 février (Reuters) - Atos SE ATOS.PA a déclaré lundi dans un communiqué: * APPROUVER LE RACHAT D'INGENICO PAR WORLDLINE * SE RÉSERVER LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE LA RÉDUCTION DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE WORLDLINE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

Valeurs associées ATOS Euronext Paris -1.03% INGENICO GROUP Euronext Paris +0.14% WORLDLINE Euronext Paris -1.62%