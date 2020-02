Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos annonce l'extension de son partenariat stratégique avec PSA Reuters • 12/02/2020 à 10:06









12 février (Reuters) - ATOS ATOS.PA annonce mercredi dans un communiqué: * AVOIR ÉTENDU SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE EN SIGNANT UN NOUVEAU CONTRAT AVEC PSA * CE PROGRAMME CONSISTE À CONSTRUIRE UNE PLATEFORME D'ENTREPRISE SAP S/4HANA QUI INTÈGRE LES DEUX ENTITÉS OPEL-VAUXHALL ET PEUGEOT-CITROËN-DS Pour plus de détails, cliquez sur [PEUP.PA ATOS.PA] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.17% PEUGEOT Euronext Paris +2.63%