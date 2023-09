Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Atos: accord-cadre renouvelé avec le CNES pour six ans information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 13:42

(CercleFinance.com) - Atos annonce le renouvellement, pour une durée de six ans, d'un accord-cadre avec le CNES pour la fourniture de services d'ingénierie et d'informatique spatiale, en tant que chef de file d'un groupement d'acteurs français et européens.



Il s'est entouré de sociétés expertes du spatial pour répondre à l'objectif du CNES de renforcer le rôle du numérique dans sa stratégie d'innovation, dans un groupement qui couvre l'ensemble de ses périmètres techniques, fonctionnels et métiers.



L'expertise d'Atos dans le pilotage de grands projets sera mise en oeuvre dans le cadre de la conception industrielle et l'exploitation informatique des segments sol et bord du satellite, ainsi que les moyens de communication entre ces deux segments.