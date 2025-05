Atos: à nouveau distingué par Gartner pour son ODWS information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été positionné dans la catégorie Leader du Magic Quadrant 2025 de Gartner dédié aux services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique, en reconnaissance de sa vision stratégique et de sa qualité d'exécution.



'C'est la neuvième année consécutive qu'Atos est nommé dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique (ODWS)', souligne le groupe informatique.



'La suite d'Atos favorise des environnements de travail plus durables et plus rentables grâce à un approvisionnement transparent et responsable et à une gestion du cycle de vie des équipements optimisée', précise-t-il en outre.





