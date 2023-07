Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : +6%, repasse au-dessus des 14E information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 15:38









(CercleFinance.com) - Atos bondit de +6% et repasse au-dessus des 14E : le franchissement de la résistance des 13,45E restaure une dynamique haussière et le titre ne devrait pas tarder à renouer avec les 14,6/14,9E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +7.50%