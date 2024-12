Atos: 115,9 milliards d'actions nouvelles vont être émises information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé hier soir les résultats de ses trois augmentations de capital réservées aux créanciers, devant permettre la conversion en capital d'environ 2,9 milliards d'euros de dettes existantes.



Au total, ce sont près de 115,9 milliards d'actions nouvelles qui vont être émises dans le cadre de la restructuration financière, avec une admission aux négociations prévue demain, indique le groupe technologique dans un communiqué.



Après la réalisation de ces opérations, le capital social de la société s'élèvera désormais à 17,9 millions d'euros composé de 179 milliards d'actions d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune.



Dans l'hypothèse d'un exercice en totalité des BSA, qui pourront être exercés durant une période de 36 mois, le capital serait porté à 20,1 millions d'euros, soit 201,4 milliards d'actions d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune.



'Reste désormais à finaliser la mise en place des nouvelles dettes pour tourner la page de la restructuration financière et se concentrer sur le redressement opérationnel', réagissent ce matin les analystes d'Invest Securities.





