Aton (Hybrigenics) chute après le report de ses objectifs financiers

(AOF) - Le groupe Aton, coté sous le nom de Hybrigenics, perd 27,69% ce midi à 0,0188 euro après l’annonce du report de ses objectifs "du fait notamment d'un contexte économique défavorable et de difficultés qui freinent le développement de ses filiales". L'objectif de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025 est ainsi "repoussé à un exercice ultérieur". En 2024, le Groupe Aton vise une croissance de son activité "moins soutenue que le niveau escompté et qui ne devrait pas permettre l'atteinte de l'équilibre opérationnel" du fait du maintien de plusieurs investissements.

Le Groupe Aton, en tant qu'holding, n'a pas d'activité opérationnelle mais détient une créance de 4,9 millions d'euros sur sa filiale Stemcis et une dette de 2 millions d'euros envers son actionnaire DMS Group. Au cours de l'année 2023, le Groupe Aton a engagé plusieurs discussions avec des fonds d'investissement afin de lever des fonds pour l'accélération du développement de ses filiales.

Le groupe affirme qu'il a "reçu plusieurs lettres d'intentions, dont certaines font à l'heure actuelle l'objet de discussions", mais que "la réalisation de ces investissements reste incertaine et ne permet pas, à l'heure actuelle, l'accélération du développement des filiales".

Stemcis, filiale historique détenue à 100% par le groupe, voit actuellement son chiffre d'affaires reculer fortement, à la suite de retards d'approvisionnement de matières premières et du ralentissement mondial des opérations chirurgicales dites de confort. Au 30 juin 2023, la dette financière de Stemcis s'établissait à 5,1 million d'euros, dont 4,9 millions d'euros de compte courant d'associé au profit du Groupe Aton.

Inoviem scientific, détenue à 47% par le groupe, a également vu son activité fortement ralentie par un début d'année difficile pour ses clients. La société, qui réalise de la recherche externalisée pour le compte d'acteurs de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, a subi le désengagement des fonds d'investissement dans le financement du développement de candidats médicaments. Cet effet en cascade a impacté l'activité de la société qui devrait enregistrer un chiffre d'affaires de l'ordre de 750 000 euros en 2023 (contre 840 000 euros en 2022). Toutefois, le carnet de commandes s'élève à ce jour à 1,5 million d'euros , ce qui permet de projeter une croissance significative pour l'année 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.