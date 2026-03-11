ATON : ATON : POINT D'AVANCEMENT SUR L'ACTIVITÉ DE LA FILIALE INOVIEM SCIENTIFIC

Illkirch, le 11 mars 2026 - 18h00

Le Groupe Aton (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALTAO), spécialisé dans les sciences de la vie et les technologies médicales, fait un point d'avancement sur l'activité opérationnelle de sa filiale Inoviem Scientific

(la « Société »), spécialisée en pharmacologie translationnelle.

Inoviem Scientific réinvente le développement et le déploiement des médicaments en faisant de l'échantillon patient le fil conducteur de chaque étape, de la recherche fondamentale jusqu'à la pratique clinique.

La Société a développé une plateforme intégrée associant des technologies propriétaires de prélèvement et d'analyse d'échantillons biologiques issus de patients à des services avancés de caractérisation moléculaire assistés par intelligence artificielle. Cette plateforme accompagne ses partenaires tout au long du cycle de développement du médicament, depuis les phases amont de R&D jusqu'à l'aide à la décision médicale en milieu hospitalier, via ses solutions de diagnostic et d'orientation thérapeutique. En ancrant chaque décision dans la biologie réelle du patient, Inoviem Scientific propose une voie vers une médecine personnalisée, en rupture avec les modèles conventionnels de développement pharmaceutique.

Cette vision se concrétise aujourd'hui à travers deux programmes précliniques pionniers conduits en partenariat avec des acteurs biopharmaceutiques. Grâce à son expertise et à ses technologies propriétaires, Inoviem Scientific est en mesure de réaliser rapidement l'analyse fonctionnelle de nouveaux candidats médicaments directement sur des échantillons de patients, en amont des essais cliniques. Cette approche singulière permet à ses partenaires d'accéder à des données à très haute valeur ajoutée, générées à partir de patients réels, dans des délais considérablement réduits, tout en préservant l'intégrité et l'anatomie spatiale des échantillons — autant d'éléments déterminants pour éclairer des décisions stratégiques majeures en amont d'investissements sur les phases cliniques, potentiellement très importants et inscrits sur un temps long.

Ces programmes marquent une étape charnière dans le déploiement du modèle d'Inoviem Scientific auprès des acteurs du développement pharmaceutique. En démontrant la capacité des échantillons biologiques issus de patients à accélérer la validation de nouveaux traitements tout en comprimant les délais et les coûts de développement, la Société s'affirme comme un partenaire de référence, à la fois incontournable et différenciant, pour les entreprises pharmaceutiques engagées dans les phases précoces de l'innovation thérapeutique.

Parallèlement, Inoviem Scientific continue d'optimiser ses capacités opérationnelles et analytiques afin d'accompagner une demande soutenue pour des modèles précliniques plus prédictifs et plus proches de la physiologie humaine.

Ces éléments confirment la pertinence du positionnement d'Inoviem Scientific sur un segment clé du développement pharmaceutique.

Prochaine publication

La prochaine communication portera sur un enjeu marché : l'attrition clinique et l'évolution des standards de prédictivité en recherche préclinique.

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

