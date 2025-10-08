ATON : ATON ANNONCE UN PARTENARIAT ENTRE SA FILIALE INOVIEM SCIENTIFIC ET LA SOCIETE SUISSE ABC BIOPPLY EN ONCOLOGIE PRECLINIQUE

Illkirch, le 8 octobre 2025 - 18h00

ATON SA (Euronext Growth - FR0004153930 - ALTAO) annonce aujourd'hui un partenariat stratégique entre sa filiale Inoviem Scientific et la société suisse abc biopply ag , experte en modèles 3D humanisés.

Inoviem Scientific : une expertise unique au cœur de ce partenariat

Ce rapprochement s'appuie sur les atouts distinctifs d'Inoviem Scientific, société pionnière de la pharmacologie translationnelle, notamment :

Un accès direct à des biopsies tumorales fraîches de patients , garantissant une représentativité clinique inégalée ;

, garantissant une représentativité clinique inégalée ; Sa technologie exclusive “Pharmacology on the Spot” , permettant de traiter ex vivo les échantillons dès leur prélèvement chirurgical, préservant ainsi l'intégrité du microenvironnement tumoral ;

, permettant de traiter ex vivo les échantillons dès leur prélèvement chirurgical, préservant ainsi l'intégrité du microenvironnement tumoral ; Son savoir-faire éprouvé en bioanalyse et études cliniques , qui assure une continuité entre recherche et pratique clinique.

Grâce à ces actifs différenciants, Inoviem Scientific est en mesure de créer les conditions d'une synergie forte avec abc biopply et sa technologie propriétaire 3D multi-organoid™ , ouvrant la voie à une nouvelle génération de services précliniques en oncologie.

La technologie propriétaire d'abc biopply permet de créer, en laboratoire, des centaines de versions miniaturisées d'organes de patients, à partir de tissus sains et malades.

Une avancée majeure pour réduire l'écart entre recherche et clinique

La nouvelle offre de services précliniques issue de ce partenariat permettra de tester des traitements anticancéreux directement sur des tissus humains dans un environnement 3D physiologiquement pertinent.

Cette innovation apporte une réponse concrète au défi majeur de la recherche préclinique : améliorer la prédictivité translationnelle et réduire le taux d'échec lors du passage en phases cliniques avancées.

Aton, catalyseur de synergies

En orchestrant ce partenariat, Aton confirme sa stratégie consistant à fédérer ses sociétés et des partenaires innovants autour de solutions intégrées et différenciantes.

« Inoviem Scientific a su bâtir un modèle unique, reliant la clinique au laboratoire grâce à son accès aux biopsies et sa technologie “Pharmacology on the Spot”. Ce sont ces forces qui rendent possible le partenariat avec abc biopply et qui illustrent parfaitement la mission d'Aton : transformer la recherche préclinique pour accélérer le développement de nouvelles thérapies » , déclare Léone Atayi, Présidente - Directrice générale d'Aton .

A propos d'Aton

Aton est un groupe du secteur des sciences médicales qui s'implique dans le futur de la médecine, dans le but d'améliorer les soins aux patients et la sécurité et l'efficacité des traitements. Aton guide et développe un portefeuille de sociétés de pointe, chacune avec sa spécialité, travaillant en synergie pour faire avancer les traitements de demain.

Plus d'informations sur www.aton-group.com .

Aton est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris

ISIN : FR0004153930 – Mémo : ALTAO - Eligible PEA PME -ETI

ATON

Léone ATAYI

Directrice générale

shareholder@aton-group.com