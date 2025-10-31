 Aller au contenu principal
Atlassian progresse grâce à des prévisions de recettes optimistes pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du développeur de logiciels d'entreprise Atlassian TEAM.O augmentent de 5,4 % à 169,27 $ avant le marché

** TEAM s'attend à ce que les revenus du T2 se situent entre 1,535 et 1,54 milliard de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 1,51 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance de 22,5 % du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée au deuxième trimestre

** TEAM annonce un bénéfice par action ajusté de 1,04 $ pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 84 cents

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,37 milliard de dollars pour le premier trimestre, dépassant les attentes de 1,40 milliard de dollars

** La société annonce le départ à la retraite de son directeur financier, Joe Binz, à compter du 30 juin 2026; elle ajoute qu'elle a commencé à chercher son prochain directeur financier

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 34 % cette année

