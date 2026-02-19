 Aller au contenu principal
Atlassian nomme James Chuong, vétéran de LinkedIn, au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 00:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Atlassian TEAM.O a nommé mercredi James Chuong au poste de directeur financier, à compter du 30 mars, succédant ainsi à Joe Binz. M. Chuong, 46 ans, rejoindra l'entreprise de logiciels d'entreprise après avoir occupé pendant plus de dix ans le poste de directeur financier de LinkedIn, une filiale de Microsoft

MSFT.O .

Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les équipes financières et juridiques d'Atlassian, a indiqué l'entreprise.

Avant de travailler pour LinkedIn, M. Chuong a acquis de l'expérience en tant que banquier d'affaires auprès de grandes sociétés telles que J.P. Morgan, Citigroup et Bank of America Securities.

Atlassian a déclaré en octobre que M. Binz quitterait ses fonctions le 30 juin. Il avait déclaré qu'il se retirait pour se consacrer à sa vie personnelle.

Au début du mois, la société a relevé ses prévisions de revenus pour l'exercice 2026, pariant sur une forte consommation par les entreprises des produits logiciels d'Atlassian qui peuvent aider les clients à gérer les équipes, à suivre le travail et à analyser les données.

