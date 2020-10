Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atlantia prolonge ses discussions avec la CDP italienne sur sa filiale d'autoroutes Reuters • 20/10/2020 à 20:57









ATLANTIA PROLONGE SES DISCUSSIONS AVEC LA CDP ITALIENNE SUR SA FILIALE D'AUTOROUTES MILAN (Reuters) - Le groupe italien Atlantia a annoncé mardi qu'il prolongeait jusqu'au 27 octobre ses discussions avec le consortium emmené par la Caisse italienne des dépôts en vue d'une reprise de sa participation dans sa filiale d'autoroutes. Atlantia, qui détient 88% du capital d'Autostrade per l'Italia, est en conflit avec les pouvoirs publics depuis l'effondrement du pont Morandi de Gênes en août 2018, qui a fait 43 morts. Mettant en cause la mauvaise gestion des infrastructures par le groupe, Rome a menacé régulièrement de le priver de sa licence autoroutière. Le groupe, qui a programmé un conseil d'administration le 28 octobre, indique que l'offre pour l'instant mise sur la table par la "Cassa depositi e prestiti" n'est pas suffisante. Le groupe financier public italien s'est allié au spécialiste américain du capital-investissement Blackstone et au fonds d'infrastructures Macquarie pour déposer une offre de reprise de la filiale autoroutière. Atlantia avait annoncé la semaine dernière être entré en discussions exclusives avec la CDP jusqu'au 18 octobre. Un compromis avait déjà semblé proche en juillet entre la CDP et Atlantia mais les discussions ont ensuite calé en raison de désaccords sur les modalités de ce projet. (Bureau de Rome; version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -3.17% THE BLACKSTONE RG-A NYSE -0.05%