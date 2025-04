Atland va acquérir Keys REIM

(AOF) - Atland et Keys & Co ont conclu un accord de cession pour la vente de l'intégralité du capital social de Keys REIM, société spécialisée dans la gestion de fonds d’investissement alternatifs dans l’immobilier. Cette dernière affichait plus de 900 millions d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2024. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés.

" Keys REIM vient renforcer les capacités d'Atland dans la gestion réglementée pour le compte de clients professionnels au travers de fonds dédiés innovants et sur le long terme ", explique l'acquéreur.

L'opération reste soumise à certaines conditions suspensives, dont les autorisations de l'Autorité des marchés financiers et de l'autorité française de la concurrence.