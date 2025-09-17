ATIF Holdings monte en flèche après l'accord de principe sur l'achat d'un échange de crypto-monnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 septembre - ** Les actions de la société de conseil aux entreprises ATIF Holdings ZBAI.O ont bondi de 39 % à 15,25 $ après la clôture des marchés
** ZBAI conclut une lettre d'intention non contraignante en vue d'acquérir l'échange de crypto-monnaies Mask Global Market
** ZBAI propose d'acquérir 100 % des actions de Mask Global par le biais d'une émission d'actions
** La lettre d'intention prévoit une période d'exclusivité de 60 jours, ce qui empêche les deux parties de négocier des accords similaires avec d'autres parties
** Jusqu'à la dernière clôture, ZBAI avait perdu plus de 43 % depuis le début de l'année
