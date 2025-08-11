Aterian Inc devrait afficher une perte de 54 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aterian Inc ATER.OQ ATER.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 13 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Summit New Jersey devrait déclarer une baisse de 27,2% de ses revenus à 20,369 millions de dollars contre 27,98 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Aterian Inc est une perte de 54 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

11 août - Ce résumé a été généré par la machine le 11 août à 20:26 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)