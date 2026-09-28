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Ateme : Une image plus nette
information fournie par EuroLand Corporate 28/09/2026 à 10:02

Ajouter Boursorama à vos sources

Ateme est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la compression, le traitement et la diffusion vidéo. Coté depuis 2014, le groupe accompagne plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays et s’appuie sur une technologie propriétaire protégée par 70 brevets.


Après plusieurs années d’investissement, Ateme a amorcé un net redressement de sa rentabilité en 2025, avec un EBITDA passé de 1,1 M€ à 9,2 M€. Le groupe bénéficie désormais de plusieurs catalyseurs : montée du live et du sport dans le streaming, progression des revenus récurrents, consolidation du paysage concurrentiel et validation technologique auprès de grands acteurs internationaux.


Avec un ARR de 38,9 M€ en juillet 2026 et un objectif de 22 M€ d’EBITDA en 2027, Ateme entre dans une phase de croissance plus rentable et plus visible. Nous initions la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 20,3€, faisant ressortir un upside de +59,5%.

Valeurs associées

ATEME
12,9500 EUR Euronext Paris +1,57%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 28/09/2026 à 10:02:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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