Ateme : Une image plus nette

Ateme est un éditeur français de logiciels spécialisé dans la compression, le traitement et la diffusion vidéo. Coté depuis 2014, le groupe accompagne plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays et s’appuie sur une technologie propriétaire protégée par 70 brevets.
Après plusieurs années d’investissement, Ateme a amorcé un net redressement de sa rentabilité en 2025, avec un EBITDA passé de 1,1 M€ à 9,2 M€. Le groupe bénéficie désormais de plusieurs catalyseurs : montée du live et du sport dans le streaming, progression des revenus récurrents, consolidation du paysage concurrentiel et validation technologique auprès de grands acteurs internationaux.
Avec un ARR de 38,9 M€ en juillet 2026 et un objectif de 22 M€ d’EBITDA en 2027, Ateme entre dans une phase de croissance plus rentable et plus visible. Nous initions la couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 20,3€, faisant ressortir un upside de +59,5%.
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