ATEME : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

CHIFFRE D'AFFAIRES EN CROISSANCE DE +3% (+4% À DONNÉES COMPARABLES)

MARGE SUR COÛTS DIRECTS EN PROGRESSION DE +11%

CHARGES OPÉRATIONNELLES EN DIMINUTION DE -9%

EBITDA DE 1,5 M€, EN HAUSSE DE +5,8 M€ PAR RAPPORT AU 1 ER SEMESTRE 2024

Paris, le 25 septembre 2025 - Ateme (ISIN : FR0011992700), leader mondial des solutions de diffusion vidéo, publie ses résultats semestriels 2025 au 30 juin 2025, arrêtés par son Conseil d'administration le 24 septembre 2025. L'examen limité des comptes semestriels par les commissaires aux comptes est terminé et le Rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 30 septembre 2025.

Données consolidées IFRS

(en millions d'euros) S1 2024

(6 mois) S1 2025

(6 mois) Variation

(S1 25

vs. S1 24) 2024

(12 mois) Chiffre d'affaires 40,8 41,9 +1,1 M€ 93,5 Marge sur coûts directs 29,1 32,2 +3,1 M€ 66,8 Taux de marge sur coûts directs (%) 71% 77% +6 pts 71,5% Marge brute 22,3 25,4 +3,1 M€ 54,2 Taux de marge brute (%) 55% 61% +6 pts 58,0% EBITDA [1] (4,3) 1,5 +5,8 M€ 1,1 Taux de marge d'EBITDA (%) -10% 4% +14 pts 1,1% Résultat opérationnel (6,9) (1,1) +5,8 M€ (3,9) Résultat financier (0,2) (2,2) -2,0 M€ (0,8) Impôts (1,3) (0,1) +1,2 M€ (0,6) Résultat net part du groupe (8,3) (3,3) +5,0 M€ (5,4)

Activité du 1 er semestre 2025

Au 1 er semestre 2025, le chiffre d'affaires est en croissance de +3% (+4% à données comparables).

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) a progressé de +7% (variation identique à données comparables) pour s'établir à 19,4 M€. La région a renforcé sa position de principal marché du Groupe, totalisant 46% des revenus semestriels ;

La région Etats-Unis / Canada a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 11,6 M€, en hausse de +18% à données comparables. Dans un contexte de transition rapide de la télévision traditionnelle vers les plateformes de streaming, cette région avait enregistré une contre-performance en 2024 ayant conduit Ateme à mettre en place une nouvelle organisation et repenser sa stratégie commerciale au début de l'année 2025. Alors que le redressement est resté modéré au 1 er semestre, Ateme anticipe une accélération au 2 nd semestre 2025 ;

semestre, Ateme anticipe une accélération au 2 semestre 2025 ; Les ventes de la région Amérique latine ont progressé de +13% (+14% à données comparables) à 4,7 M€ ;

Le chiffre d'affaires semestriel en Asie-Pacifique a reculé de -28% (-27% en données comparables) à 6,2 M€, reflétant une évolution du mix-produits avec une part réduite des ventes de hardware (serveurs tiers).

Le revenu récurrent mensuel (MRR [2] ) s'est établi à 2,712 M€ en juillet 2025, en recul au 1 er trimestre 2025 en raison du non-renouvellement d'un important contrat de maintenance, et stable au 2 ème trimestre, malgré un impact négatif des variations de change de l'ordre de -0,2 M€.

Résultats semestriels 2025

La marge sur coûts directs a progressé de +6 points pour s'établir à 77%, sous l'effet d'un meilleur mix activités. La marge brute a également progressé de +6 points, à 61%, en progression de +3,1 M€ en valeur.

Au cours du 1 er semestre 2025, Ateme a poursuivi ses actions de réorganisation et de rationalisation qui ont permis de réduire les charges opérationnelles de -2,7 M€ sur la période, tout en préservant sa feuille de route en matière innovation et sans obérer sa capacité à afficher des résultats en progression au 2 nd semestre :

Les investissements R&D ont diminué de -0,4 M€ (-4 %) par rapport au 1 er semestre 2024 ;

semestre 2024 ; Les charges commerciales & marketing ont baissé de -2,1 M€ (-15 %) ;

Les frais généraux & administratifs ont reculé de -0,2 M€ (-7 %).

Au final, Ateme a amélioré de +5,8 M€ son EBITDA au 1 er semestre, passant d'une perte d'EBITDA de -4,3 M€ au 1 er semestre 2024 à un EBITDA de 1,5 M€ à l'issue du 1 er semestre 2025.

Le résultat opérationnel s'est amélioré du même montant, avec une perte opérationnelle réduite à -1,1 M€ contre -6,9 M€ un an plus tôt.

La perte financière de -2,2 M€, dont 1,5 M€ lié à des pertes de change, porte le résultat net à -3,3 M€ (soit une amélioration de +5,5 M€ sur le semestre).

Situation financière

Les capitaux propres s'élevaient à 30,9 M€ au 30 juin 2025.

La trésorerie disponible s'établissait à 2,3 M€, contre 9,5 M€ à fin 2024, le 30 juin étant traditionnellement un point bas en termes de trésorerie.

La dette financière [3] a diminué de -1,3 M€ au cours du 1 er semestre, aucun nouveau prêt ni financement de crédit d'impôt n'ayant été mis en place au cours de la période. Au 30 juin 2025, la dette financière nette ajustée [4] s'établissait à 9,4 M€, contre 3,5 M€ au 31 décembre 2024. La ligne d'affacturage (d'un montant maximum de 10 M€) restait entièrement disponible à fin juin, seulement 0,3 M€ ayant été mobilisé à cette date, contre 3,6 M€ à fin 2024.

Nouveaux développements technologiques

Ateme se positionne comme un acteur clé de l'innovation, de l'efficacité et de la croissance au sein d'un paysage médiatique en pleine évolution.

Le Groupe a présenté ses dernières innovations en matière de diffusion vidéo lors du salon IBC 2025 à Amsterdam, mi-septembre, pour des solutions couvrant les événements sportifs en direct, le streaming OTT, la publicité et la distribution de contenus.

Les points forts de ces innovations comprennent :

Contribution OTT pour une diffusion de contenus en mode full-IP à l'échelle mondiale ;

Expériences sportives immersives à 180°/360° ;

Gen AI (intelligence artificielle) pour la traduction en direct, le sous-titrage et l'incrustation en langue des signes pour une meilleure accessibilité ;

SaaS Ateme+;

De nouveaux outils OTT tels que le cloud DVR NEA Genesis et l'encodage « Audience-Aware » améliorant la scalabilité et l'efficacité ;

Des solutions publicitaires avancées permettant une monétisation dynamique et personnalisée.

Ateme continue d'investir dans le cœur de son expertise : la compression vidéo. En repoussant sans cesse les limites, la société perfectionne ses encodeurs afin de fixer de nouveaux standards sur de multiples cas d'usage. La gamme TITAN a ainsi réalisé des avancées majeures en termes de densité, d'efficacité de compression — aidant les clients à améliorer la qualité vidéo ou à réduire leurs coûts de distribution — ainsi qu'en ultra-faible latence, indispensable pour les événements sportifs en direct.

Perspectives & objectifs financiers

Conformément à la saisonnalité habituelle de l'activité, les revenus du 2 nd semestre devraient dépasser significativement ceux du 1 er semestre.

Cette croissance sera notamment portée par la dynamique commerciale actuelle aux États-Unis, fruit de la réorganisation menée en début d'année, ainsi que par les succès rapides et croissants d'Ateme auprès de nouveaux clients stratégiques, en Europe et aux Etats-Unis, dans le streaming et le sport, domaines sur lesquels la société a accentué ses efforts.

L'amélioration de la rentabilité constitue la priorité n°1 d'Ateme pour cette année, confortée par les solides résultats du 1 er semestre. Après avoir réussi à accroître sa marge sur coûts directs de +3,1 M€ tout en réduisant sa base de coûts de -2,7 M€ au 1 er semestre, la société anticipe un environnement de marché plus exigeant au 2 nd semestre, avec un impact défavorable des devises. Toutefois, la seconde moitié de l'exercice bénéficie traditionnellement d'une saisonnalité plus favorable. Pour rappel, la société avait enregistré l'an dernier un EBITDA négatif de -4,4 M€ au 1 er semestre, suivi d'un EBITDA positif de 5,5 M€ au 2 nd semestre.

Ateme estime être pleinement aligné avec ses objectifs à moyen terme à horizon 2027, à savoir : une croissance régulière pour porter le chiffre d'affaires à 130 M€, la marge sur coûts directs à 99 M€, l'EBITDA à 22 M€ et le revenu mensuel récurrent (MRR) à 4 M€.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : "Le 1 er semestre récompense nos efforts de réorganisation et de rationalisation. La nette amélioration de la profitabilité résulte à la fois de la croissance de l'activité (+3 M€ de marge sur coûts directs) et des économies réalisées sur nos charges structurelles (-2,7 M€ de charges opérationnelles). Nous sommes en bonne voie pour délivrer en 2025 des résultats alignés avec nos objectifs à moyen terme. Notre confiance est d'autant plus forte que nous progressons rapidement dans l'élargissement de notre base clients, en conquérant de nouveaux acteurs stratégiques du streaming et du sport."

[1] EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Il désigne le résultat opérationnel courant du Groupe avant que n'y soient exclus, les dotations aux amortissements et les dépréciations d'actifs non courants, ainsi que les paiements en actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l'outil d'exploitation. Les charges non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.

[2] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

[3] hors dettes bancaires relatives au préfinancement du CIR et au contrat d'affacturage et dettes locatives IFRS 16.

[4] Dette financière nette ajustée = dette financière (hors dettes bancaires relatives au préfinancement du CIR et au contrat d'affacturage et dettes locatives IFRS 16) – trésorerie disponible.