ATEME : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 ET ACTUALISATION DES OBJECTIFS

CHIFFRE D'AFFAIRES EN RECUL DE -17%, MARGE BRUTE EN BAISSE DE -21%

EBITDA : -4,3 M€

RÉDUCTION DE 1,6 M€ DES CHARGES OPERATIONNELLES AU 1 er SEMESTRE

ACTUALISATION DES OBJECTIFS FINANCIERS : 4 M€ DE REVENU MENSUEL RÉCURRENT ET 22 M€ D'EBITDA EN 2027

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER

Paris, le 26 septembre 2024 - Ateme (ISIN : FR0011992700) publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2024, arrêtés par son Conseil d'administration le 25 septembre 2024. L'examen limité des comptes semestriels par les commissaires aux comptes est terminé et le Rapport financier semestriel sera mis à disposition au plus tard le 30 septembre 2024.

Données consolidées IFRS

(en millions d'euros) S1 2023

(6 mois) S1 2024

(6 mois) Variation

(S1 2024 vs. S1 2023) 2023

(12 mois) Chiffre d'affaires 49,1 40,8 -8,3 M€ 100,0 Marge brute 28,4 22,3 -6,1 M€ 59,9 Taux de marge brute (%) 58% 55% -3 pts 60% EBITDA [1] 0,0 (4,3) -4,3 M€ 2,7 Taux de marge d'EBITDA (%) - - 2,7% Résultat opérationnel (2,4) (6,9) -4,5 M€ (2,4) Résultat financier (0,9) (0,2) +0,7 M€ (1,5) Impôts 0,1 (1,3) -1,4 M€ (0,1) Résultat net part du groupe (3,3) (8,3) -5,0 M€ (4,0)

Activité du 1 er semestre 2024

À l'issue du 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Ateme s'est élevé à 40,8 M€, en recul de -17% (variation identique à données comparables). Ce repli semestriel est le reflet du fort effet de base au 1 er trimestre de l'exercice, avec des revenus qui s'étaient inscrits en hausse de +34% en données comparables au 1 er trimestre 2023, et de l'attentisme du marché aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires de la zone EMEA ( Europe Middle East & Africa - Europe, Moyen-Orient & Afrique) a progressé de +34% (variation identique à données comparables) au 1 er semestre 2024, à 18,2 M€. Cette zone demeure le 1 er marché d'Ateme, représentant 45% de l'activité totale ;

La région États-Unis/Canada a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 9,9 M€, en recul de -61% (variation identique à données comparables) qui témoigne de l'effet de base avec le 1 er trimestre 2023. Le marché nord-américain fait face à des vents contraires avec une vague de consolidation dans l'industrie des contenus vidéo qui freine les décisions d'investissement. Toutefois, le pipeline commercial demeure important et bien que le rebond de l'activité soit demeuré limité au 2 ème trimestre, Ateme anticipe une accélération de la croissance au 2 nd semestre sur cette zone ;

L'Asie-Pacifique a vu ses ventes semestrielles progresser de +24% (+25% à données comparables) à 8,5 M€ ;

Le chiffre d'affaires semestriel de la région Amérique latine a poursuivi sa croissance (+35% dont +34% à données comparables) à 4,2 M€, reflétant la nouvelle dynamique commerciale.

Le revenu récurrent mensuel (MRR [2] ) a progressé de +130 K€ au 1 er semestre 2024, pour s'établir à 2,6 M€ en juillet 2024.

Résultats opérationnels du 1 er semestre 2024

Le taux de marge brute s'élève à 55% contre 58% au 1 er semestre 2023. Le taux de marge sur coûts directs reste stable aux alentours de 71,5% du chiffre d'affaires. La baisse du taux de marge brute provient des charges fixes et indirectes sur les ventes qui augmentent en pourcentage compte tenu de la diminution du chiffre d'affaires.

Tout au long du 1 er semestre, Ateme a poursuivi ses actions de réorganisation et ses efforts de réduction des coûts, qui ont conduit à une réduction de 1,6 M€ des charges opérationnelles sur la période, tout en maintenant sa feuille de route en matière d'innovation et sa capacité à délivrer de meilleures performances au 2 nd semestre :

baisse de 0,4 M€ des investissements en R&D par rapport au 1 er semestre 2023 ;

semestre 2023 ; diminution de 1,5 M€ des frais commerciaux & marketing ;

hausse modérée de 0,3 M€ des frais généraux & administratifs.

L'EBITDA s'est élevé à -4,3 M€ au 1 er semestre 2024, contre un EBITDA à l'équilibre un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'est établi à -6,9 M€ au 1 er semestre 2024, à comparer à des pertes opérationnelles de respectivement -2,4 M€, -1,3 M€ et -4,8 M€ au cours des 1 ers semestres des trois derniers exercices, amplifiant la saisonnalité habituelle qui conduit à un résultat déficitaire au 1 er semestre.

La limitation des impôts différés actifs sur le périmètre France (écriture comptable sans impact sur la trésorerie) conduit à un résultat net semestriel à -8,3 M€.

Position de trésorerie

La capacité d'autofinancement négative au 1 er semestre (-4,1 M€), a été compensée par une amélioration significative du BFR (+4,8 M€).

Au 30 juin 2024, la trésorerie disponible s'établissait à 3,8 M€, contre 5,6 M€ fin 2023. La dette financière nette (hors IFRS 16) s'élevait à 25,9 M€ fin juin contre 23,8 M€ au 31 décembre 2023. Elle inclut une créance de Crédit d'Impôt Recherche mobilisée à hauteur de 14,6 M€.

Nouveaux développements technologiques

Les annonces clés suivantes soulignent le rôle pionnier d'Ateme dans la fourniture de solutions indépendantes de l'infrastructure, qui réduisent considérablement le coût total de possession tout en améliorant la qualité d'expérience globale :

Solutions indépendantes de l'infrastructure réduisant le coût total de possession :

Ateme et AWS mènent l'innovation technologique avec les processeurs Graviton

Ateme déploie de nouvelles solutions de distribution vidéo avec NVIDIA Holoscan for Media afin de faire progresser la diffusion et le streaming

Ateme et EZDRM proposent une distribution sécurisée de contenu B2B via CDN pour les services OTT et de Broadcast

Ateme et ORS augmentent la capacité de 5G Broadcast avec le déploiement d'un Statmux de nouvelle génération

Une meilleure qualité d'expérience :

SES étend son partenariat avec Ateme pour une nouvelle technologie de diffusion sportive

Ateme et Globo lancent la révolution de la télévision 3.0 à l'occasion de l'événement sportif mondial de cet été

Perspectives & objectifs financiers

Conformément à la tendance saisonnière traditionnelle, le chiffre d'affaires du 2 nd semestre devrait dépasser significativement celui du 1 er semestre.

Compte tenu de la visibilité des affaires constatée lors du salon IBC en septembre 2024 et d'une meilleure dynamique commerciale dans la région USA/Canada, le 2 nd semestre devrait permettre à Ateme de terminer l'exercice 2024 avec des niveaux de chiffre d'affaires et de rentabilité stables par rapport à 2023.

Comme annoncé depuis 2021, la société a entamé en 2024 une nouvelle phase de son développement après trois années marquées par de forts investissements. Une attention particulière est ainsi portée depuis fin 2023 à rationaliser l'organisation et l'offre produits. La convergence de certaines lignes produits et le regroupement d'équipes R&D et Opérations permettent de réduire naturellement et progressivement les effectifs, avec une politique de non remplacement systématique de tous les départs, tout en conservant une marge de manœuvre pour recruter de nouveaux talents, aussi bien en R&D qu'en vente et marketing.

Ainsi les coûts vont continuer de baisser au 2 nd semestre et la société clôturera l'exercice avec des charges opérationnelles et des effectifs en baisse par rapport à 2023. À fin septembre, l'effectif total d'Ateme s'établit à 560 collaborateurs, contre 580 fin 2023.

À plus long terme, Ateme réaffirme ses objectifs moyen terme et anticipe une croissance régulière du chiffre d'affaires pour le porter à 130 M€ en 2027, une marge sur coûts directs de 99 M€, un EBITDA de 22 M€ et 4 M€ de revenu mensuel récurrent (MRR) à cet horizon. Ces objectifs sont en phase avec la trajectoire du chiffre d'affaires d'Ateme depuis 10 ans, et rendus crédibles par la forte inflexion au niveau des charges opérationnelles.

Nomination de Véronique Coulmann au poste de Directrice financière

Véronique Coulmann, précédemment Directrice financière d'Anevia, et Directrice du contrôle de gestion d'Ateme depuis la fusion des deux entreprises en 2020, a été nommée Directrice financière groupe d'Ateme, succédant à Fabrice Sana qui a quitté l'entreprise à la fin du mois de juin 2024.

Depuis l'introduction en Bourse en 2014 jusqu'à 2020, Véronique a occupé le poste de Directrice financière chez Anevia, où elle a mis en œuvre SAP ByDesign et instauré des pratiques rigoureuses de gestion des coûts et de la trésorerie. Auparavant, elle était Directrice financière chez Ipanema Technologies, où elle a réorganisé le département financier, aidant la startup française à faire passer son chiffre d'affaires de 500 K€ à 30 M€, en créant plusieurs filiales à travers le monde. Véronique a commencé sa carrière chez Amdahl, une entreprise américaine spécialisée dans les mainframes, où elle a acquis une vaste expérience dans divers aspects financiers pendant dix ans. Elle est diplômée de Sup de Co Poitiers, titulaire du D.E.S.C.F., d'un MBA de l'université de Seattle, et titulaire du diplôme de CPA américain.

Michel Artières, Président-Directeur général d'Ateme, déclare : " Le 1 er semestre se solde avec un retard en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité de quelques millions d'euros par rapport à 2023. Néanmoins, il faut se souvenir que la saisonnalité de l'exercice 2023 était inhabituelle, et la base de comparaison sur le 2 nd semestre est nettement plus favorable, nous permettant de viser des performances comparables à 2023 sur l'ensemble de l'exercice en cours. Nous avons entrepris des actions ambitieuses de rationalisation de notre organisation avec des gains en matière d'efficacité et de compétitivité à la clé. Cela nous permettra, malgré un contexte macroéconomique plus difficile que prévu, de conserver des objectifs ambitieux de croissance et de profitabilité, avec un EBITDA attendu à 22 M€ en 2027.”

Prochain événement :

17 octobre 2024 : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2024

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 580 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2023, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

[1] EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Il désigne le résultat opérationnel courant du Groupe avant que n'y soient exclus, les dotations aux amortissements et les dépréciations d'actifs non courants, ainsi que les paiements en actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l'outil d'exploitation. Les charges non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.

[2] Indicateur alternatif de performance non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'ATEME : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.