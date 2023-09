ATEME : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 15% AVEC UNE AUGMENTATION DE 14% DE LA MARGE BRUTE

PERTE D'EXPLOITATION DE 2,6 MILLIONS D'EUROS, CONFORME A LA SAISONNALITE HABITUELLE

CONFIRMATION DE TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS

Données consolidées (en millions d'euros) S1 2022 S1 2023 Variation IFRS S1 2023/2022 Chiffre d'affaires 42,9 49,1 +15% Marge brute 24,9 28,4 +14% Taux de marge brute (%) 58,0% 57,8% -0,2 pts Résultat opérationnel -1,3 -2,4 Taux de marge opérationnelle (%) -3,0% -5,1% Résultat financier 1,2 -0,9 Impôts -0,1 0,1 Résultat net part du groupe -0,1 -3,3 Marge nette (%) -0,3% -6,7% EBITDA [1] 1.3 0

Paris, le 28 septembre 2023 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la diffusion vidéo, publie ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2023. Les états financiers clos le 30 juin 2023 ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 27 septembre. L'examen limité des comptes par les commissaires aux comptes est terminé et le rapport financier sera mis à disposition au plus tard le 30 septembre 2023.

Chiffre d'affaires ajusté du premier semestre

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 49,1 millions d'euros, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente en données publiées et de 14% en données comparables [2] .

La région USA/Canada a généré un chiffre d'affaires de 25,5 millions d'euros, en hausse de 40% (39% en données comparables), confirmant sa position de premier marché du Groupe et représentant 53% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires de la région EMEA s'élève à 13,6 millions d'euros, en hausse de 16% à données courantes et constantes. Il inclue un ajustement positif de 1,1 million d'euros par rapport aux 12,5 millions d'euros publiés le 12 juillet dernier, suite à la reconnaissance d'une partie plus importante du chiffre d'affaires d'un contrat après audit.

Le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique s'inscrit à 6,9 millions d'euros en enregistrant une baisse de 14% sur périmètre comparable, reflet d'une base de comparaison 2022 élevée (pour rappel, croissance du chiffre d'affaires de 68% sur le 1 er semestre 2022).

semestre 2022). Le chiffre d'affaires de 3,1 millions d'euros réalisé en Amérique latine enregistre une baisse de 36% à périmètre constant, dans un environnement commercial plus difficile.

Effet de base exigeant pour la comparaison de la rentabilité du premier semestre avec l'année précédente

Le résultat opérationnel s'établit en perte de -2,4 millions d'euros, contre -1,3 million d'euros au S1 2022, mais à comparer également au déficit de 4,8 millions d'euros du premier semestre 2021, en phase avec la saisonnalité habituelle du Groupe. La marge brute est restée quasiment stable à 58%.

Au cours du premier semestre, Ateme a poursuivi ses investissements pour accélérer sa feuille de route en matière d'innovation et son expansion mondiale :

Les investissements en R&D ont augmenté de 20% par rapport au S1 2022 (+2,1 millions d'euros), soit 24,7% de la topline.

Les coûts de vente et de marketing ont augmenté de 18% sur la même période (+2,5 millions d'euros), soit 32,3% de la topline.

Amélioration de la position de trésorerie

Sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, les conditions de marché se sont améliorées. Les livraisons de Kyrion ont repris et nos partenaires Dell et HPe ont considérablement amélioré les délais de livraison des serveurs. Cela a eu un impact positif sur le bilan, avec des stocks en baisse de 3 millions d'euros par rapport à décembre 2022, et une trésorerie disponible qui s'est appréciée pour atteindre près de 10 millions d'euros.

Nouveaux développements technologiques

Au cours des trois derniers mois, Ateme a continué à enrichir la transformation de l'industrie des médias et du divertissement sur la façon d'atteindre et de mobiliser le public. Ainsi, les derniers développements offrent de nouveaux modes de consommation de la vidéo et d'engagement les fans en démocratisant les expériences de visionnage immersives et en ouvrant de nouvelles opportunités avec le Spatial Computing . Ils apportent également de la flexibilité à chaque étape du flux de traitement vidéo tout en permettant de réduire l'empreinte carbone. De plus amples informations sont disponibles sur les liens suivants :

Accedo et Ateme transforment les expériences dans les stades grâce à AWS

Ateme présente la compression vidéo nouvelle génération (anglais)

Ateme présente Ateme+ OTT Packaging Service à l'IBC 2023 (anglais)

Ateme rejoint le programme de partenaires d'Akamai (anglais)

Ateme est à l'origine de la qualité vidéo et de l'expérience sonore immersive de Viacom18 pour l'Indian Premier League 2023 (anglais)

Ateme permet la première diffusion 5G aux États-Unis (anglais)

Par ailleurs, à investissements comparables en matière de contenus, Ateme permet à l'industrie de mieux les monétiser grâce à l'expansion géographique et à l'exploitation des ressources internationales existantes. De plus amples informations sont disponibles sur les liens suivants :

Ateme alimente l'acquisition de contenu mondial par Foxtel pour le marché télévisuel australien

La tête de réseau vidéo d'Ateme alimente le dernier satellite de Nilesat (anglais)

Objectifs annuels de croissance du chiffre d'affaires et d'EBITDA confirmés

La saisonnalité du chiffre d'affaires, avec un second semestre toujours supérieur à celui du premier, devrait se confirmer à nouveau en 2023. Par conséquent, l'objectif de croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10 à 15 % reste parfaitement réalisable, d'autant que l'effet de base est plus favorable au second semestre.

Le Groupe marquera une pause sur ses investissements opérationnels au second semestre, avec un effectif global stabilisé jusqu'à la fin de l'année.

Le groupe est convaincu que l'accélération saisonnière du chiffre d'affaires lui permettra ainsi d'atteindre son objectif annuel d'EBITDA supérieur à 5 millions d'euros.

Ateme maintient également son objectif de 3 millions d'euros de revenu récurrent mensuel [3] en 2024.

La visibilité croissante s'est confirmée par le succès rencontré au salon IBC d'Amsterdam qui a eu lieu mi-septembre, avec une fréquentation record du stand Ateme, en hausse de 58% par rapport à 2022, à comparer avec une augmentation de seulement 16% de la fréquentation totale du salon.

Michel Artières, Président-directeur général d'Ateme, a commenté : « La performance du premier semestre est conforme à nos attentes et à notre saisonnalité. Nous bénéficions d'une forte visibilité sur notre pipeline commercial, ce qui nous permet de confirmer nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité pour l'ensemble de l'année, alors que nous entrons dans le trimestre le plus porteur de l'année. Notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs de revenus récurrents et de rentabilité moyen terme est renforcée. »

Prochaine publication :

8 novembre 2023 : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023

À propos d'Ateme : Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 560 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2022, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Libellé : Ateme – Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : Ateme – Compartiment : C

Ateme RELATIONS INVESTISSEURS RELATIONS PRESSE Michel Artières

Président-directeur général Anne-Catherine Bonjour

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 93

ateme@actus.fr Amaury Dugast

+33 (0)1 53 67 36 74

adugast@actus.fr

DISCLAIMER

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ni ne fait partie de, ni ne saurait être interprété comme une offre de vente ou une sollicitation en vue d'une offre portant sur l'achat de titres d'Ateme. Par ailleurs, ni le présent communiqué, ni aucune partie de celui-ci, ne doivent servir de fondement ni être utilisés en lien avec un contrat ou un engagement de quelque nature que ce soit concernant les biens, les activités ou les actions d'Ateme.

Toutes les déclarations autres que des faits historiques figurant dans ce document, y compris sans s'y limiter, celles concernant la situation d'Ateme, sa stratégie commerciale, ses plans et objectifs d'activité sont des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurent aux présentes à des fins exclusives d'illustration. Elles sont fondées sur les points de vue et hypothèses actuels de la Direction. Ces déclarations prospectives supposent des risques connus et inconnus. Aux seules fins d'illustration, ces risques incluent, sans s'y limiter, l'impact d'événements extérieurs sur les clients et fournisseurs ; les effets de technologies concurrentes, de même que la concurrence d'une manière générale sur les principaux marchés ; la rentabilité de la stratégie d'expansion ; les litiges ; la capacité à établir et conserver des relations stratégiques au sein de grandes entreprises et l'effet des acquisitions et investissements futurs.

Ateme décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou réviser les projections, prévisions ou estimations contenues aux présentes afin de refléter tout changement survenu au niveau des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels reposent ces déclarations, sauf obligation légale. Ce document vous est fourni pour votre seule information et ne peut être reproduit ni diffusé à une autre personne (que ce soit au sein de votre organisation ou à l'extérieur) ni publié, en tout ou partie, à quelque fin que ce soit.

[1] EBITDA = bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Il désigne le résultat opérationnel courant du Groupe avant que n'y soient exclus, les dotations aux amortissements et les dépréciations d'actifs non courants, ainsi que les paiements en actions du personnel, mais après dépréciation des stocks et des créances commerciales. Il met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de financement, des contraintes fiscales et du renouvellement de l'outil d'exploitation. Les charges non récurrentes (éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents) sont exclues.

[2] Contre 48,0 millions d'euros non audités publiés le 12 juillet. L'augmentation de 1,1 M€ reflète l'ajustement de la comptabilisation du chiffre d'affaires d'un contrat EMEA à la suite de l'examen limité par les commissaires aux comptes.

[3] MRR : Indicateur de performance alternatif non soumis à l'examen des commissaires aux comptes d'Ateme : le revenu récurrent mensuel se définit comme la somme (1) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de support déjà signés, (2) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de licence pluriannuels déjà signés (CAPEX) et (3) du chiffre d'affaires mensuel des contrats de location de licence (OPEX).

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2xqlZaYY5rFyJtqZJ5qm2pmaJuSw2OcZmjIyGeZl57HnJxgnJmXZpSaZnFjlWpo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82052-pr_ateme_rs_2023_vf_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com