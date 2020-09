ATEME : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020

Paris, le 24 septembre 2020 - 17h45 CET

HAUSSE DE 4 % DE LA MARGE BRUTE MALGRÉ LA BAISSE DE 3 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES

MAITRISE DE LA PERTE OPERATIONNELLE SEMESTRIELLE, LIMITÉE A 2,2 M€

NIVEAU DE TRESORERIE RECORD

CROISSANCE ET RENTABILITE MODERÉES ATTENDUES POUR L'EXERCICE 2020



Données consolidées (en millions d'euros) S1 2019 S1 2020 % Chiffre d'affaires 30,1 29,0 -3 % Marge brute 14,1 14,6 +4 % Résultat opérationnel (1,3) (2,2) n/d Résultat financier 0,1 (0,2) n/d Impôts 0 (0,2) n/d Résultat net (1,2) (2,6) n/d



Les comptes d'ATEME établis pour le semestre clos le 30 juin 2020 ont été approuvés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 23 septembre. L'examen limité des informations financières de la société par son commissaire aux comptes est achevé. Le rapport semestriel tel que mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers peut être téléchargé à partir de la section « Documents financiers » du site d'ATEME https://www.investor.ateme.com.

Paris, le 24 septembre 2020 - ATEME (ISIN : FR0011992700), spécialiste mondial de la compression vidéo, publie ses résultats du semestre clos le 30 juin 2020.

Performance soutenue du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre ressort à 29 millions d'euros, en baisse de 3 % par rapport à l'an dernier et de -5 % à taux de change constant.

Les régions EMOA et Amérique latine ont pâti du contexte lié à la COVID-19, marqué par l'annulation des commandes relatives aux événements sportifs et, plus largement, par des reports d'activités, le tout concourant à faire reculer leur chiffre d'affaires respectif de 20 % et 45 %. Par ailleurs, les régions Amérique du Nord et Asie-Pacifique ont fait preuve d'une résilience forte, affichant une progression de leur chiffre d'affaires de respectivement 19 % et 34 %.

Globalement, ATEME a continué de remporter de nouveaux clients, accroissant ainsi sa part de marché.



L'Augmentation des ventes de logiciels contribue à l'amélioration de la marge brute

Comme indiqué précédemment, le repli de 3 % du chiffre d'affaires total est dû au recul des reventes de produits de tiers (en particulier les serveurs vendus avec le logiciel TITAN). Les ventes de logiciels sont quant à elles en croissance, ce qui a un effet favorable sur la marge brute qui passe de 14,1 millions d'euros à 14,6 millions d'euros, soit une hausse de la marge de 46,7 % à 50,2 % (+3,5 points).

L'augmentation des coûts opérationnels a été limitée à 10 % (passant de 15,3 millions d'euros à 16,8 millions d'euros). Le Groupe a pourtant maintenu prioritairement ses investissements stratégiques dans les solutions logicielles d'avenir (TITAN Playout, transition vers le cloud, etc. Les dépenses de R&D sont ainsi en hausse de 25 %. En revanche, les frais de vente et marketing n'ont augmenté que de 4 % avec des économies réalisées dans le contexte de la pandémie, sur les déplacements et les salons professionnels.

Ainsi, malgré l'environnement lié à la Covid-19, le résultat opérationnel du premier semestre affiche une perte limitée de 2,2 millions d'euros, soit 7,6 % des ventes, un niveau nettement plus proche du premier semestre 2019 (4,3%) que du premier semestre 2018 (14,2%).



L'accélération du chiffre d'affaires observé habituellement au second semestre devrait conduire à une croissance et une rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice

Au cours des six années écoulées depuis l'introduction en Bourse en 2014, le chiffre d'affaires du second semestre a représenté en moyenne 57 % du chiffre d'affaires de l'exercice, dépassant ainsi le chiffre d'affaires du premier semestre de 30 %. Cette tendance saisonnière traditionnelle ne devrait pas être affectée par le contexte de la Covid-19. De plus, la hausse du chiffre d'affaires récurrent mensuel, qui a doublé au cours des 18 derniers mois, passant de 570 000 euros en janvier 2019 à 1,1 million d'euros en juillet 2020, confère davantage de sécurité au niveau du chiffre d'affaires.

L'augmentation des investissements dans la recherche et développement se poursuivra. Toutefois, de nouvelles économies relatives aux déplacements et aux salons contribueront à limiter les dépenses de Marketing et Ventes. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires plus important attendu au second semestre devrait permettre de rattraper la performance du premier semestre. ATEME[1] vise ainsi à générer une croissance et une rentabilité modérées sur l'ensemble de l'exercice 2020. Le résultat net englobera des coûts non récurrents liés à l'acquisition d'Anevia.



Niveau de trésorerie record

La trésorerie disponible s'élevait à 20,6 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 10,3 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette forte hausse reflète essentiellement le niveau élevé de facturation au quatrième trimestre 2019, ainsi que les emprunts bancaires et prêts garantis par l'Etat (PGE), obtenus dans le cadre des mesures d'aide liées la crise de la Covid-19, à hauteur de 8 millions d'euros.



Michel Artières, Président-Directeur général d'ATEME, a commenté : « Le premier semestre 2020 a démontré la capacité d'ATEME à continuer de faire croître sensiblement ses ventes de logiciels, ainsi que son chiffre d'affaires récurrent malgré l'environnement lié à la Covid-19. Dans ce contexte, nous avons toute confiance en notre capacité à enregistrer un nouvel exercice de croissance rentable. Forts de notre visibilité et de notre solide position de trésorerie, nous sommes entrés en négociations exclusives pour l'acquisition d'Anevia. Cette opération stratégique nous permettrait d'étoffer notre portefeuille de solutions logicielles pour la diffusion OTT et nous préparerait à vivre une année 2021 des plus passionnantes ».



Événement postérieur à la clôture : Le 31 juillet 2020, ATEME et Anevia sont entrés en négociations exclusives portant sur l'acquisition par ATEME de 87 % du capital et de 90 % des droits de vote d'Anevia. Le rapprochement des deux sociétés donnerait naissance à un acteur majeur des infrastructures de diffusion vidéo, réalisant plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires combiné (données proforma 2019).





Prochaine publication :

5 novembre 2020 : Chiffre d'affaires du T3 2020

À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde. Cotée sur Euronext Paris depuis 2014, ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo. ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits. Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapour et Sydney. Assurant une présence commerciale dans 24 pays, ATEME est riche de 300 collaborateurs, dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2019, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 66,4 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Name: ATEME - ISIN Code: FR0011992700 - Ticker: ATEME - Compartment: C

[1] À périmètre comparable.