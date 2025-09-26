Ateme réduit sa perte nette au premier semestre

(AOF) - Ateme a dévoilé ses résultats semestriels 2025 d'où ressort une perte nette de 3,3 millions d'euros contre une perte de 8,3 millions au 30 juin 2024. Le spécialiste de la diffusion vidéo a vu son Ebitda progresser de 5,8 millions d'euros, à 1,5 million d'euros. La marge brute est ressortie à 25,4 millions d'euros contre 22,3 millions d'euros un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires s'élève à 41,9 millions d'euros contre 40,8 millions d'euros.

La trésorerie disponible s'établissait à 2,3 millions d'euros, contre 9,5 millions d'euros à fin 2024, le 30 juin étant traditionnellement un point bas en termes de trésorerie.

Ateme estime être pleinement aligné avec ses objectifs à moyen terme à horizon 2027 avec une croissance régulière pour porter le chiffre d'affaires à 130 millions d'euros, la marge sur coûts directs à 99 millions d'euros, l'Ebitda à 22 millions d'euros et le revenu mensuel récurrent (MRR) à 4 millions.

