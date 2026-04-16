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Ateme porté par le streaming et le sport
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:10

Le spécialiste de la diffusion vidéo a fait part d'un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 millions d'euros au premier trimestre 2026, en croissance de 8% ( 14% à données comparables).

Toutes les régions devraient afficher une croissance sur l'ensemble de l'exercice.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) poursuit sa progression, passant de 2,999 MEUR en janvier 2026 à 3,135 MEUR en avril 2026, soit une hausse séquentielle de 5%. Sur un an, la progression atteint désormais 16%.

À fin avril 2026, le MRR représente un revenu annuel récurrent (ARR) de 37,6 MEUR.

La dynamique actuelle, portée notamment par les grandes plateformes de streaming et l'industrie du sport, devrait soutenir une hausse significative des résultats en 2026. Elle s'inscrit dans la trajectoire des objectifs de moyen terme fixés pour 2027, qui visent un EBITDA de 22 MEUR et un MRR de 4 MEUR.

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